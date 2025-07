Il centro che vuole Schlein le finte minacce in Ue e le paure del Pd

Il centro che mira a smascherare le false minacce in UE e le paure del PD si sta delineando come un crocevia fondamentale nel panorama politico italiano. Casa Bettini si configura come il cuore pulsante di questa strategia, riunendo dem intenzionati a creare un nuovo soggetto politico, affiancato a Pd, Movimento 5 Stelle e Rosso-Verdi. L’esponente del PD ha ripreso con determinazione a fare politica, sottolineando a Conte l’importanza di un’alternativa centrista per sfidare efficacemente le destre, e l’ex premier si è...

Raccontano che casa Bettini sia diventata il crocevia dei dem che cercano di aiutare la creazione di un centro da affiancare a Pd, Movimento 5 stelle e rosso-verdi. L’esponente del Partito democratico ha quindi ripreso a fare politica con una certa continuitĂ , mantenendo sempre un buon rapporto con Giuseppe Conte a cui ha spiegato che è necessario un soggetto politico centrista se si vuole pensare di battere le destre. E l’ex premier si è convinto che l’amico Goffredo abbia ragione. Raccontano, addirittura, che Bettini abbia avuto degli abboccamenti con Matteo Renzi, con cui i rapporti non sono sempre stati buoni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il centro che vuole Schlein, le finte minacce in Ue e le paure del Pd

In questa notizia si parla di: centro - vuole - schlein - finte

Gestione della piscina comunale, Ravenna al Centro: "Il Comune vuole eliminare il nuoto cittadino" - Il movimento Ravenna al Centro, guidato da Maurizio Miserocchi, torna a sollevare preoccupazioni sulla gestione della piscina comunale, contestando la decisione del Comune di ridurre l’offerta di nuoto cittadino.

Buongiorno e buon venerdì! Ecco la prima pagina di Libero in edicola oggi e i temi affrontati sul quotidiano - Sinistra contro Bezos: i mostri della Laguna. L'editoriale di Mario Sechi - Dove porta l'ideologia di Elly Schlein? Di Daniele Capezzone - Le comiche d Vai su Facebook

Il centro che vuole Schlein, le finte minacce in Ue e le paure del Pd; Landini al governo: “Basta finte trattative, senza risposte pronti alla mobilitazione”. E abbraccia Schlein nella piazza del Primo maggio; Europee: Bonino, 'Meloni e Schlein sbagliano, le finte candidature sono una presa in giro'.

Il centro che vuole Schlein, le finte minacce in Ue e le paure del Pd - Intanto punta tutto sulla sanità per recuperare consensi e valuta se anticipar ... Come scrive ilfoglio.it

Beppe Sala vuole federare il Centro “serve alternativa a Schlein”/ “Puntare a 10%. Pd sbaglia su Jobs Act e…” - IlSussidiario.net - Schlein sbaglia su Jobs Act” Beppe Sala tra Milano, Elezioni politiche, area moderati: “serve un nuovo centro con un "campo largo" riformista. Da ilsussidiario.net