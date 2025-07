Sale a 39 morti il bilancio del raid sull' internet cafè di Gaza

La tragedia si approfondisce a Gaza, dove il bilancio delle vittime del raid sull'internet café è salito a 39, tra cui il noto fotoreporter Ismail Abu Hatab. La violenza continua a mietere vittime innocenti, mentre le Forze di Difesa israeliane affermano di aver colpito in mattinata diversi membri di Hamas. Una spirale di conflitto che coinvolge l’intera regione e le sue speranze di pace...

L'emittente araba Al Jazeera riporta che è salito a 39 morti e decine di feriti il bilancio del bombardamento israeliano di ieri su un internet cafè sulla costa nord della città di Gaza. Tra le vittime figurerebbe anche il fotogiornalista palestinese Ismail Abu Hatab. In merito a tali notizie le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno affermato ieri sera di aver preso di mira in mattinata diversi agenti di Hamas nel nord di Gaza. Secondo l'esercito dello Stato ebraico, erano state prese ampie precauzioni prima dell'attacco per ridurre i danni ai civili. L'accaduto è attualmente oggetto di indagine da parte delle Idf, viene specificato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net