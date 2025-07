L’estate è ricca di eventi al Comini Espress

Quest'estate, il cuore pulsante della Bolognina si anima con un calendario ricco di eventi al Comini Espress, presidio culturale sempre attivo. Dalle prime luci del mattino fino a sera, tra concerti, talk, presentazioni di libri e laboratori per grandi e piccini, la rassegna porta vita nel giardino Donatori di sangue. Un'occasione unica per condividere momenti di cultura e divertimento nel quartiere Navile. E tutto questo, solo all'insegna della creatività e dell'incontro.

È un presidio sempre attivo quello di Comini Espress. Tutti i giorni dell'estate, fino al 13 settembre, da mattina a sera. Concerti, talk, presentazioni di libri e laboratori per bambini e adulti. Una rassegna che prende vita nel cuore della Bolognina, all'interno del giardino Donatori di sangue (via Fioravanti 68), organizzata da Ozono Factory A.p.s.Binario69 con le realtà del quartiere Navile (Fondo Comini, Bolognina Collettiva, la Libreria Sette Volpi, Salus Pallacanestro, Abad o.d.v., Cucine Popolari e il collettivo Spazzacomin). L'idea del direttore artistico, Luca Li Voti, nasce tre anni fa ed è quella di creare spazi di aggregazione, confronto e crescita collettiva attraverso la cultura.

