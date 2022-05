Mascherine, multe da 500€ per questo gesto in pubblico (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’obbligo di indossare le Mascherine è stato ulteriormente ridotto ma non eliminato del tutto. Ecco l’errore da evitare L’utilizzo delle Mascherine in forma obbligatoria e non è stato ulteriormente ridotto. A partire dal 1 maggio, infatti, sono in vigore nuove norme relative al contenimento della pandemia. Regole che vanno sempre più verso la normalità considerando L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’obbligo di indossare leè stato ulteriormente ridotto ma non eliminato del tutto. Ecco l’errore da evitare L’utilizzo dellein forma obbligatoria e non è stato ulteriormente ridotto. A partire dal 1 maggio, infatti, sono in vigore nuove norme relative al contenimento della pandemia. Regole che vanno sempre più verso la normalità considerando L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

GiulianoV12 : @nausica_77 E quindi? Forse per precauzione la gente non si fida delle decisioni dei nostri governanti, in questi a… - giovannicodisp1 : @LaVeritaWeb però si continua con i vaccini obbligatorio, multe,mascherine,e griiiinpasss?????? - ErosMGHope : @Lorenz17229236 @NicolaPorro @HoaraBorselli Eh beh certo, adesso con il TERRORE che hanno per eventuali multe, glie… - 777flowersand : @MimmoOwais C'è gente che ha veramente paura e altri non sono sicuri per paura delle multe. Aspettiamo qualche sett… - jobwithinternet : RT @lucadeas: @matteosalvinimi Con te al governo: Obbligo di vaccino ai sanitari, Obbligo di vaccino ai 50enni, greenpass, supergreenpass,… -