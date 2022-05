Fiere: al via domani Macfrut 2022, inaugurazione con il ministro Patuanelli (Di martedì 3 maggio 2022) Rimini, 3 mag. (Labitalia) - Tutta la filiera dell'ortofrutta si incontra a Macfrut. Appuntamento da mercoledì 4 a venerdì 6 al Rimini Expo Center con le proposte di 830 espositori (28% esteri), l'adesione di oltre 500 buyer internazionali accreditati, una ottantina di incontri ed eventi, prove in campo con le tecnologie 4.0 del settore. Padiglioni aperti dalle 9.30 (fino alle 18), il taglio del nastro è previsto alle ore 11.00 con il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, alla presenza della viceministra degli Affari Esteri, Marina Sereni, il vicedirettore generale della Fao, Maurizio Martina, e quattro ministri dal Continente Africano: Gourouza Magagi Salmou, ministra dell'Industria e imprenditoria del Niger, Umer Husen, ministro dell'Agricoltura dell'Etiopia, Rebecca Alitwala Kadaga, ministra per le ... Leggi su iltempo (Di martedì 3 maggio 2022) Rimini, 3 mag. (Labitalia) - Tutta la filiera dell'ortofrutta si incontra a. Appuntamento da mercoledì 4 a venerdì 6 al Rimini Expo Center con le proposte di 830 espositori (28% esteri), l'adesione di oltre 500 buyer internazionali accreditati, una ottantina di incontri ed eventi, prove in campo con le tecnologie 4.0 del settore. Padiglioni aperti dalle 9.30 (fino alle 18), il taglio del nastro è previsto alle ore 11.00 con ildelle Politiche Agricole, Stefano, alla presenza della viceministra degli Affari Esteri, Marina Sereni, il vicedirettore generale della Fao, Maurizio Martina, e quattro ministri dal Continente Africano: Gourouza Magagi Salmou, ministra dell'Industria e imprenditoria del Niger, Umer Husen,dell'Agricoltura dell'Etiopia, Rebecca Alitwala Kadaga, ministra per le ...

Advertising

TribunaEconomic : #Agricoltura 4.0, le ultime novità della Smart Agriculture a @MacfrutFiera - CatelliRossella : Al via campionato di pasticceria per Istituti alberghieri - Fiere & Eventi - - TaobukFestival : RT @illibraio: Con l’arrivo della primavera prende il via anche la stagione dei festival letterari, delle fiere del #libro e dei premi asse… - attilio_l : RT @Ansa_TerraGusto: Dal 3 al 6 maggio a #Parma torna #Cibus, 21esima edizione della 'fiera dei territori' organizzata da Fiere di Parma e… - Vitolus_ : STOP a SALE LAN, ESPORTS e FIERE del gaming? SONO AMAREGGIATA -