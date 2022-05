Sinner, Fognini e Musetti debuttano a Madrid (Di domenica 1 maggio 2022) Nel “Mutua Madrid Open” Jannik, decima testa di serie, affronta lo statunitense Paul, Fabio chiede strada a Basilashvili mentre Lorenzo, promosso dalle qualificazioni, deve vedersela con il bielorusso Ivashka. Al via 16 dei primi 18 del ranking con Djokovic a guidare il seeding. Nell’ambito di un accordo tra SuperTennis e Sky, la tv della FIT trasmette il “match of the day” ogni sera alle 23 Leggi su federtennis (Di domenica 1 maggio 2022) Nel “MutuaOpen” Jannik, decima testa di serie, affronta lo statunitense Paul, Fabio chiede strada a Basilashvili mentre Lorenzo, promosso dalle qualificazioni, deve vedersela con il bielorusso Ivashka. Al via 16 dei primi 18 del ranking con Djokovic a guidare il seeding. Nell’ambito di un accordo tra SuperTennis e Sky, la tv della FIT trasmette il “match of the day” ogni sera alle 23

