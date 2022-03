Interrail ha compiuto 50 anni

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Per finire, non è la prima volta dal '45 che con l'Ucraina la guerra torna in Europa, come leggo. Si dimentica, o si rimuove, la guerra contro la Serbia di Milosevic, trent'fa. Non voglio ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Interrail compiuto

Italia Oggi

Prima di, i giovani europei cominciarono a viaggiare per autostop, con lo zaino e la ... Io ho qualche rimpianto: di non aver mai viaggiato sulla Transiberiana, e di non averil ...... ma possiamo già dirvi che ci sono due cose fondamentali da sapere: chi viaggia deve aver18 anni . Una volta decisi a partire, per avere i biglietti dell'gratis, bisogna ...“Un biglietto interrail gratuito” per tutti e tutte le studenti che superano l’esame di maturità per scoprire l’Europa è la proposta di Niklas Zaiser, e quella di Felicia S. non si discosta molto, pen ...Sono 70.000 i biglietti Interrail per i giovani che vogliono viaggiare gratis in tutta Europa. Ad offrirli è DiscoveryEU, il programma dell’Unione Europea che è appena ripartito, dopo i lunghi mesi di ...