Travolta da un cancello mentre lavora | muore dopo una settimana

(Di martedì 1 marzo 2022) Non ce l'ha fatta Anna Grandi, la donna di 40 anni che la scorsaera rimasta gravemente ferita in un incidente sul lavoro avvenuto nell'azienda di famiglia, la Grandi Legnami di Candiolo, in provincia di Torino. La tragedia...

Advertising

ecodelchisone : Candiolo: travolta dal cancello dell'azienda, 40enne morta dopo una settimana - RADIOBRUNO1 : L'incidente sul lavoro è accaduto nella giornata di oggi ?? #Torino #Candiolo #cancello #vento #incidentelavoro… - mummy53690440 : Meteo, allerta vento in tutta Italia con il passaggio della tempesta Eunice. A Torino donna travolta da un cancello… -

Ultime Notizie dalla rete : Travolta cancello

La dipendente dell'azienda,dal, ha riportato un grave trauma cranico e toracico. Dopo aver lottato per sette giorni, è mancata nella giornata di ieri.... poi destituito, la regione orientale del Donbass è statada un movimento secessionista e ... Una volta terminato, mi ha accompagnata ale mentre ci salutavamo mi ha detto: "non è ...La figlia del titolare della ditta Grandi Legnami di via Sestriere a Candiolo era stata travolta dal cancello dell’azienda lo scorso 21 febbraio. All’origine dell’incidente ci sarebbe stato il forte ...(ANSA) - TORINO, 01 MAR - Non ce l'ha fatta la donna travolta dal cancello dell'azienda in cui lavorava a Candiolo, nel Torinese. E' morta all'ospedale Molinette, dove era ricoverata, per i traumi ...