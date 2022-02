Milan-Udinese, il motivo per cui Guida non è intervenuto sul gol di Udogie (Di domenica 27 febbraio 2022) Non si placano le polemiche intorno agli episodi di Milan-Udinese ed, anzi, emergono ulteriori dettagli sulla scelta di Marco Guida al VAR Leggi su pianetamilan (Di domenica 27 febbraio 2022) Non si placano le polemiche intorno agli episodi died, anzi, emergono ulteriori dettagli sulla scelta di Marcoal VAR

Advertising

AntoVitiello : #Pioli duro: “Fallo di mano evidente, il giocatore dell’Udinese fa gol con la mano. E’ un errore grave perché alla… - gippu1 : È un momento giornalisticamente propizio per ricordarvi che anche in quattro dei suoi ultimi sei scudetti (1993, 19… - AntoVitiello : Classica partita rognosa in cui ci sono più calci, falli e interruzioni che azioni da gol. Rete di #Udogie viziata… - PdiCalcio : RT @PdiCalcio: CURIOSITÀ: l'assist di Tonali contro l'Udinese è stato il primo assist fornito da un centrocampista del Milan nel 2022 https… - Armandihno80 : RT @mcuheartx: ecco l’immagine poco chiara che ha visto guida al var in milan-udinese: -