LIVE Motocross MXGP | GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA | Seewer prova a scappare ma Gajser non molla!

Leggi su oasport

(Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA MX2 DIALLE 13.15 E 16.10 14.44 Da segnalare, intanto, il ritiro del francese Jordi Tixier. 14.43 1?740 il gap adesso tra i due; l’errore, inevitabilmente, pesa, ma non è ancora finita. 14.42 RISCHIO CADUTA PER! Dopo aver perso la moto, riesce abilmente a tenerla in piedi, ma che rischio per lo sloveno! 14.41protegge benissimo l’interno. 14.40 L’azzurro Alberto Forato sempre in nona posizione, +21?932 da. 14.39 Testa a testa tra! 0.444 tra i due! 14.37 Ecco le prime 5 posizioni, terminato l’ottavo giro: 1 Jeremy(SUI) 2 Tim(SLO) +1?042 3 Maxime Renaux (FRA) +1?740 4 Jorge Prado ...