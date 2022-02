Guerra Ucraina, Russia fuori da Swift: cos’è e cosa dice Italia (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’Italia sostiene le sanzioni contro la Russia – dopo l’invasione dell’Ucraina- e l’uscita di Mosca dallo Swift, il sistema internazionale di transazioni. La posizione dell’Italia è al centro del tweet che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky pubblica dopo la telefonata con il premier Mario Draghi, un confronto che “è l’inizio di una nuova pagina nella storia dei nostri stati”. Il presidente ucraino spiega che Draghi “ha sostenuto la disconnessione della Russia da Swift e la fornitura di assistenza alla difesa” di Kiev. Il messaggio innesca una serie di reazioni. Il presidente del Consiglio Mario Draghi “conferma che sosterrà l’uscita della Russia dal sistema Swift”, twitta Enrico Letta, segretario del Pd. “Non c’è ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’sostiene le sanzioni contro la– dopo l’invasione dell’- e l’uscita di Mosca dallo, il sistema internazionale di transazioni. La posizione dell’è al centro del tweet che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky pubblica dopo la telefonata con il premier Mario Draghi, un confronto che “è l’inizio di una nuova pagina nella storia dei nostri stati”. Il presidente ucraino spiega che Draghi “ha sostenuto la disconnessione delladae la fornitura di assistenza alla difesa” di Kiev. Il messaggio innesca una serie di reazioni. Il presidente del Consiglio Mario Draghi “conferma che sosterrà l’uscita delladal sistema”, twitta Enrico Letta, segretario del Pd. “Non c’è ...

