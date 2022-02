Ucraina, Draghi “L’Italia pronta a fare la sua parte” (Di venerdì 25 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo condannato con la massima fermezza l’attacco di una brutalità ingiustificata della Russia all’Ucraina. Il comportamento russo è la più grave minaccia alla sicurezza euro-atlantica da decenni e soprattutto alla nostra democrazia e libertà. La nostra unità è e sarà sempre la risposta più forte. Manteniamo una posizione coesa e decisa. L’Italia è uno dei più importanti contributori di truppe alle operazioni NATO. Siamo pronti a fare la nostra parte, come sempre, per mettere a disposizione le forze necessarie. La reazione deve essere determinata per evitare qualsiasi ambiguità”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, nel suo intervento in videoconferenza al vertice Nato sulla guerra in Ucraina.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo condannato con la massima fermezza l’attacco di una brutalità ingiustificata della Russia all’. Il comportamento russo è la più grave minaccia alla sicurezza euro-atlantica da decenni e soprattutto alla nostra democrazia e libertà. La nostra unità è e sarà sempre la risposta più forte. Manteniamo una posizione coesa e decisa.è uno dei più importanti contributori di truppe alle operazioni NATO. Siamo pronti ala nostra, come sempre, per mettere a disposizione le forze necessarie. La reazione deve essere determinata per evitare qualsiasi ambiguità”. Lo ha detto il premier Mario, nel suo intervento in videoconferenza al vertice Nato sulla guerra in.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

