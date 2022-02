Game over putiniani. E occhio alla minaccia ibrida. Parla Borghi (Pd) (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Non c’è più spazio per l’ambiguità”. Enrico Borghi è deputato e responsabile Sicurezza nella segreteria del Pd e siede da anni nel Copasir, il comitato di controllo dell’intelligence. Mentre l’armata russa assedia e bombarda Kiev, capitale europea aggredita dal presidente russo Vladimir Putin, in Italia si pongono due emergenze collegate. Una riguarda la politica, l’altra la sicurezza nazionale. Borghi, partiamo dalla prima. Quale deve essere la risposta politica all’aggressione di Putin? I fondamentali, prima di tutto: chi crede sinceramente all’articolo 11 della Costituzione deve riconoscere che è stata la Russia a infrangerne la lettera. La nostra carta ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Qui siamo di fronte a un deliberato attacco e un’invasione militare su larga ... Leggi su formiche (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Non c’è più spazio per l’ambiguità”. Enricoè deputato e responsabile Sicurezza nella segreteria del Pd e siede da anni nel Copasir, il comitato di controllo dell’intelligence. Mentre l’armata russa assedia e bombarda Kiev, capitale europea aggredita dal presidente russo Vladimir Putin, in Italia si pongono due emergenze collegate. Una riguarda la politica, l’altra la sicurezza nazionale., partiamo dprima. Quale deve essere la risposta politica all’aggressione di Putin? I fondamentali, prima di tutto: chi crede sinceramente all’articolo 11 della Costituzione deve riconoscere che è stata la Russia a infrangerne la lettera. La nostra carta ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle contrsie internazionali. Qui siamo di fronte a un deliberato attacco e un’invasione militare su larga ...

