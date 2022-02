Salvini condanna la guerra in Ucraina ma il web non perdona | ' Hai osannato Putin per anni | vergognati'

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Non ha potuto fare nulla se non unirsi alle condanne alla Russia Matteo, ma se pensava di poterla passare liscia si sbagliava: il leader leghista ha anche bloccato i contenuti risalenti al ...

Ultime Notizie dalla rete : Salvini condanna

La Lucarelli ha postato dei video denuncia su Instagram, accompagnati da parole di, verso ... Il leader del centro destra Silvio Berlusconi e il leader della Lega, Matteo. I due sono ...Uno di loro si inginocchia Estero 26 Febbraio 2022 DuraUe su chiusura forzata del ...: 'Accogliere, curare e proteggere i profughi, a partire da bimbi e donne in fuga' Altre News ...Sono più che mai necessari il dialogo e la ragione, sulla strada indicata dal Santo Padre in queste ore' Lo ha detto il leader della Lega parlando con i giornalisti al termine della visita al console ...Festa privata per Berlusconi nel locale Crazypizza, dI Flavio Briatore. Al tavolo con il leader di Forza Italia c'erano anche Marcello Dell'Utri e Matteo Salvini. Guardate [VIDEO] ...