Cecilia Rodriguez apre la giacca e rimane in reggiseno: i fan sognano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Cecilia Rodriguez ha illuminato la mattinata dei suoi fan con il solito post a effetto. Elegantissima apre la giacca e mostra il top: un sogno E’ iniziata la settimana delle moda… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 24 febbraio 2022)ha illuminato la mattinata dei suoi fan con il solito post a effetto. Elegantissimalae mostra il top: un sogno E’ iniziata la settimana delle moda… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Advertising

Parpiglia : #gfvip ancora con i follower ? Vi ricordo che non hanno vinto concorrenti come : giulia de Lelis , andrea damante ,… - vero_gossip : È iniziata la MFW .... Alcuni dei VIP presenti ieri alle prime sfilate . Da Giulia Salemi a Marco Fantini con la co… - 992_ciao : RT @992_ciao: 30 Ottobre, si festeggia un anno dalla liberazione di Cecilia Rodriguez #gfVip #chechutisiama - GiorgioPasta : @FrancescaCphoto @spondainter Cecilia Rodriguez perfetto anche stavolta - Jessiha11 : RT @Parpiglia: #gfvip ancora con i follower ? Vi ricordo che non hanno vinto concorrenti come : giulia de Lelis , andrea damante , cecilia… -