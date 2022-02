LIVE F1 | Test Barcellona 2022 in DIRETTA | si comincia! Attesa per la Ferrari | macchine da scoprire

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della prima giornata di– Le differenze trae Mercedes Buongiorno e bentrovati alladella prima giornata didel Mondialedi F1. Sulla pista del Montmeló team e piloti dovranno lavorare alacremente per trovare la giusta messa a punto sucompletamente nuove. Da questa stagione, infatti, si è dato il via alla nota “rivoluzione tecnica”: vetture a effetto suolo, gomme da 18 pollici e tanto altro che le squadre dovranno assorbire per sfruttare al meglio il potenziale della propria monoposto. In quest’ottica, le prove in terra catalana saranno fondamentali per consentire ai tecnici di prendere le misure alle ...

Advertising

federicob95 : RT @P300it: F1 | Test Barcellona 2022, tutte le informazioni. Il live blog di - alexsecchi83 : RT @P300it: F1 | Test Barcellona 2022, tutte le informazioni. Il live blog di - DanieleFassina : RT @P300it: F1 | Test Barcellona 2022, tutte le informazioni. Il live blog di - P300it : F1 | Test Barcellona 2022, tutte le informazioni. Il live blog di - infoitsport : DIRETTA F1, Test Barcellona 2022 LIVE: orari, tv e come seguirli in tempo reale -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Test

La prima giornata deicatalani, in programma quest'oggi dalle 9.00 alle 18.00, non avrà copertura televisiva e streaming. OA Sport vi offrirà la DIRETTAtestuale integrale dell'evento con aggiornamenti in tempo ...Come pure la riforma deid'ingresso a numero chiuso, a partire da Medicina , la cui attuazione ... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. ...10:22 - Termina qui la nostra cronaca LIVE della terza giornata di test MotoGP sul tracciato di Mandalika, grazie per averla seguita con noi. Restate sintonizzati su GPOne per tutte le dichiarazioni ...distacchi — Sebbene nel corso della giornata i tempi si siano abbassati, resta come detto un grande equilibrio in questi test. Alla fine si sono contati 10 piloti in mezzo secondo (tra Marini e ...