Covid: Speranza, 'stop quarantena da Paesi extra Ue, si entra con Green pass base' Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede "a partire dal 1 marzo, per gli arrivi da tutti i Paesi extraeuropei le stesse regole già vigenti per i Paesi europei.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Speranza Vi racconto Gilda Si sottopone anche alle due dosi di vaccino da covid - 19 per ricominciare ad avere una certa ... E Gilda, non ha mai perso la speranza della guarigione fidandosi delle cure che i medici avevano ...

Viaggi e covid, le nuove regole dal 1° marzo: Green Pass ma niente quarantena La decisione di Speranza arriva a poche ore da un altro segnale di apertura , stavolta partito da ... Leggi anche Addio restrizioni anti - Covid, l'Inghilterra festeggia il 'Freedom Day': così Johnson ...

Covid, Speranza: "Stop quarantena da Paesi extra Ue" Adnkronos Pandemia, viaggi: dal 1° marzo per tutti le stesse regole Ue Per l'ingresso sul territorio nazionale sarà sufficiente una delle condizioni del green pass: certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo Il ministro della Salute, Roberto S ...

