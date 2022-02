Putin decide e il resto del mondo subisce (Di martedì 22 febbraio 2022) La decisione di invadere il Donbass assunta ieri da Putin spiazza il resto del mondo. Quello che fino a pochi giorni fa sembrava essere un conflitto astratto, si sta concretizzando in modo dirompente. Troppo debole la reazione degli Stati non direttamente coinvolti nel conflitto, che parlano di sanzioni nei confronti della Russia. Un provvedimento che non tocca di striscio il Presidente russo, la cui politica si delinea sempre di più come quella di un despota. Non siamo in grado di reagire nemmeno di fronte alle stragi Sono stati gli americani i primi a reagire contro le decisioni assunte da Putin nella giornata di ieri. La Casa Bianca ha infatti deciso di interrompere tutti i rapporti commerciali e finanziari con le autoproclamate repubbliche Donetsk e Luhansk. Allo stesso modo il Regno Unito e l’Unione europea ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) La decisione di invadere il Donbass assunta ieri daspiazza ildel. Quello che fino a pochi giorni fa sembrava essere un conflitto astratto, si sta concretizzando in modo dirompente. Troppo debole la reazione degli Stati non direttamente coinvolti nel conflitto, che parlano di sanzioni nei confronti della Russia. Un provvedimento che non tocca di striscio il Presidente russo, la cui politica si delinea sempre di più come quella di un despota. Non siamo in grado di reagire nemmeno di fronte alle stragi Sono stati gli americani i primi a reagire contro le decisioni assunte danella giornata di ieri. La Casa Bianca ha infatti deciso di interrompere tutti i rapporti commerciali e finanziari con le autoproclamate repubbliche Donetsk e Luhansk. Allo stesso modo il Regno Unito e l’Unione europea ...

Advertising

koossunflower : @hxrrysyndrome giusto perché putin prima di andare in guerra controllo twitter vede che un sacco di gente usa quest… - MLopice : @MarcoRizzoPC non mi intendo di politica estera, non mi intendo di molte, ma, pur essendo consapevole che non sarà… - azzchenoia : Putin decide di far scoppiare una guerra il 22 febbraio 2022 perché lui pensa ai futuri studenti e decide una data… - verso_il_fronte : @Cappellin_R Negli usa chi decide non si capisce più da tempo. Probabilmente Putin punta a una forma di separazione… - Marchess86 : Ennesimo scambio d'accuse tra filorussi che denunciano che gli ucraini hanno messo le bombe e l'esercito ucraino ch… -