ATP Dubai 2022 | Jannik Sinner vede il baratro | annulla 3 match-point e batte Davidovich Fokina al terzo

(Di martedì 22 febbraio 2022) I veri giocatori si vedono nelle difficoltà.(n.10 ATP) la spunta nel primo turno dell’ATP500 di(Emirati Arabi), sconfiggendo per 4-6 7-6 (6) 6-3 lo spagnolo Alejandro(n.43 del ranking) in una battaglia durata 2 ore e 33 minuti. Unche ha visto ilnel secondo parziale, prima sotto 4-2 e poi costretto adre 3nel tie-break. Tuttavia, il merito dell’altoatesino è stato quello di tirar fuori le unghie quando si è trovato in una situazione quasi disperata. E dunque, negli ottavi di finale, il nostro portacolori se la vedrà contro l’ex n.1 del mondo Andy Murray e vorrà prendersi la rivincita dopo il ko subito dalla scozzese l’anno passato a Stoccolma ...

Advertising

OA_Sport : #TENNIS Jannik Sinner ribalta un match incredibile e si qualifica agli ottavi di finale a #Dubai: sarà sfida contro… - Ubitennis : ATP Dubai, la 'Fase Due' di Sinner parte in rimonta: battuto Davidovich Fokina salvando 3 match point - TV7Benevento : **Tennis: Atp Dubai, Sinner salva 3 match-point e approda al 2° turno** - - TennisWorldit : Atp Dubai - Sinner si salva contro Davidovich Fokina: al 2° turno la sfida con Murray - solounastella : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP 500 DUBAI, SINNER ACCEDE AGLI OTTAVI DI FINALE Battuto Djokovic Fokina in 3 set (4-6, 7-6, 6-3) #SkySpo… -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Dubai

All'diJannik Sinner batte in 3 set lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e accede agli ottavi di finale. Sotto di un set l'azzurro annulla 3 match point nel secondo e poi supera lo spagnolo 6 ...Tennis Il connubio Sinner - Vagnozzi prende vita con una vittoria sporca. Non necessariamente una cattiva notizia, anzi. Alla prima sul cemento dicontro Alejandro Davidovich Fokina - nonché ...LE ALTRE SFIDE DELLA GIORNATA – Non poche sorprese nella giornata iniziale dell’ATP 500 di Dubai, che si presenta come sempre ricco di tennisti di alto livello. La vittoria sicuramente più di rilievo ...Siamo un collettivo di persone innamorate del Tennis. Della sua poesia, del romanticismo dell’erba, del calore della terra, dell’elasticità del cemento. Siamo quelli che si svegliano all’alba per ...