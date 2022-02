Salto con gli sci: Daniela Iraschko-Stolz chiude la stagione, meditazione sulla carriera (Di lunedì 21 febbraio 2022) Daniela Iraschko-Stolz, per continue noie a un ginocchio, è costretta a porre fine alla propria stagione, che già era stata assai travagliata proprio per questa ragione. La trentottenne austriaca si ferma e, per quel che se ne sa, non è chiaro se continuerà a saltare o meno. Ma andiamo con ordine: l’ultima apparizione della veterana del Salto femminile, a livello di Coppa del Mondo, era stata a Ljubno, in Slovenia, nel primo giorno del nuovo anno. Aveva terminato al sesto posto. Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lahti 2022: programma, orari, tv, streaming Nonostante i problemi, aveva stretto i denti e partecipato alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: dodicesimo posto nella prova individuae e quinta in quella a squadre mista, insieme a Lisa Eder, Stefan Kraft e Manuel Fettner. Ci ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 febbraio 2022), per continue noie a un ginocchio, è costretta a porre fine alla propria, che già era stata assai travagliata proprio per questa ragione. La trentottenne austriaca si ferma e, per quel che se ne sa, non è chiaro se continuerà a saltare o meno. Ma andiamo con ordine: l’ultima apparizione della veterana delfemminile, a livello di Coppa del Mondo, era stata a Ljubno, in Slovenia, nel primo giorno del nuovo anno. Aveva terminato al sesto posto.con gli sci, Coppa del Mondo Lahti 2022: programma, orari, tv, streaming Nonostante i problemi, aveva stretto i denti e partecipato alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: dodicesimo posto nella prova individuae e quinta in quella a squadre mista, insieme a Lisa Eder, Stefan Kraft e Manuel Fettner. Ci ...

