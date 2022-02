Inter, Marotta: “Siamo campioni in carica e vogliamo la seconda stella” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni sui nerazzurri parlando di campo e mercato Leggi su pianetamilan (Di lunedì 21 febbraio 2022) Beppe, amministratore delegato dell', ha rilasciato delle dichiarazioni sui nerazzurri parlando di campo e mercato

Advertising

FBiasin : Ok, ieri l’#Inter ha perso e tocca riprendere il cammino al più presto. Diciamo anche che questo club “in dismissi… - Inter : ??? | INTERVISTA Le parole del CEO Sport nerazzurro: 'Saremo protagonisti fino in fondo, i momenti di sofferenza s… - sportface2016 : +++#Inter, #Marotta: '#Brozovic? Entrambi vogliamo continuare, nel giro di pochi giorni arriveremo sicuramente alla… - asfcim : RT @Inter: ??? | INTERVISTA Le parole del CEO Sport nerazzurro: 'Saremo protagonisti fino in fondo, i momenti di sofferenza sono normali'… - interliveit : #Inter | Tutte le dichiarazioni di #Marotta all'indomani del ko col #Sassuolo. Dallo scudetto a #Inzaghi passando p… -