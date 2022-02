Luce, acqua e gas: Parma regina per la spesa pubblica (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – Parma ‘regina’ tra le città capoluogo di Provincia per quanto riguarda la spesa pubblica. Lo dice l’ultimo report realizzato per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, che ha stilato una classificazione dei costi di energia elettrica, acqua e gas sostenuti nel 2020 dai Comuni capoluogo di Provincia per il mantenimento delle loro strutture. Alle città più virtuose è stata assegnata una tripla ‘A’, alle meno efficienti un rating ‘C’. La città amministrata da Federico Pizzarotti si è guadagnata il massimo dei voti per quanto riguarda tutte e tre le voci di spesa: 619 mila 944 euro la cifra spesa per l’energia elettrica, 156 mila 369 euro per le bollette dell’acqua, 215 mila 801 euro ... Leggi su italiasera (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) –’ tra le città capoluogo di Provincia per quanto riguarda la. Lo dice l’ultimo report realizzato per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della ReItaliana, che ha stilato una classificazione dei costi di energia elettrica,e gas sostenuti nel 2020 dai Comuni capoluogo di Provincia per il mantenimento delle loro strutture. Alle città più virtuose è stata assegnata una tripla ‘A’, alle meno efficienti un rating ‘C’. La città amministrata da Federico Pizzarotti si è guadagnata il massimo dei voti per quanto riguarda tutte e tre le voci di: 619 mila 944 euro la cifraper l’energia elettrica, 156 mila 369 euro per le bollette dell’, 215 mila 801 euro ...

Advertising

MSF_ITALIA : ??#Yemen 'Dopo 7 anni di conflitto, il paese ancora non vede la luce. Mancano cibo, acqua, rifugi sicuri, carburante… - Adnkronos : #Bollette, Regioni e Città: ecco quanto spendono per acqua, luce e gas. - zazoomblog : Luce acqua e gas: Parma regina per la spesa pubblica - #acqua #Parma #regina #spesa #pubblica - lifestyleblogit : Bollette, Regioni e Città: ecco quanto spendono per acqua, luce e gas - - lifestyleblogit : Luce, acqua e gas: Parma regina per la spesa pubblica - -