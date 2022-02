Ultime Notizie Roma del 18-02-2022 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno tra dominata dalla crisi Ucraina l’annuale conferenza sulla sicurezza di Monaco che si apre oggi in Germania sullo sfondo del crescente allarme dell’incidente le frazioni russi al confine con la Repubblica Sovietica alla vigilia dell’appuntamento il ministro degli Esteri tedesco ammonito che la Lucia sta mettendo in pericolo la sicurezza dell’Europa con richieste da guerra fredda ma allo stesso tempo sottolinea l’importanza di continuare con la diplomazia il presidente ucraino zielinski il vice presidente degli Stati Uniti kamala Harris il segretario generale della nato Justin Timberlake i vertici saranno tra i partecipanti all’evento di giorni in auto come l’altra volta della Difesa in cui lavori Ti terranno a Monaco di Baviera mosca per la prima ...