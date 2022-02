Tananai e Chiara Ferragni: una giacca gioiello per due (Di venerdì 18 febbraio 2022) Di lei, che trasforma in oro ogni cosa, sappiamo tutto. Lui è il fenomeno web di cui tutti parlano, generato dall'ultimo Festival di Sanremo. Se Chiara indossa lo stesso blazer super sparkling già visto sul cantante, il messaggio di stile è chiaro: carriera brillante in arrivo Leggi su vanityfair (Di venerdì 18 febbraio 2022) Di lei, che trasforma in oro ogni cosa, sappiamo tutto. Lui è il fenomeno web di cui tutti parlano, generato dall'ultimo Festival di Sanremo. Seindossa lo stesso blazer super sparkling già visto sul cantante, il messaggio di stile è chiaro: carriera brillante in arrivo

Advertising

thericaamer : Tananai, Chiara Ferragni, 4 febbraio, 17 febbraio, Palco dell'Ari… - chiara_sciuto : RT @Marti__80: Boh vabbè secondo le fatine il merito del 40% è di ana mena e tananai ma io fino a che punto mi sto pisciando #gfvip #solea… - ce_chiara : La vera prova era riuscire a farla intonata la canzone di Tananai ?? #gfvipparty #prelemi - chiarodilvnx : non chiara effe che ha tananai come icona di stile da cui prendere ispirazione so true of her - eccomi_i : CHIARA FERRAGNI CON LA GIACCA CHE AVEVA PURE TANANAI A SANREMOOOO -