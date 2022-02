Wierer per chiudere in bellezza, Hofer e Windisch per un sogno: l’Italia vuole la diciassettesima (Di giovedì 17 febbraio 2022) Le emozioni a cinque cerchi non sono ancora finite. Nella terzultima giornata delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 l’Italia avrà ancora la possibilità di andare a caccia di medaglie e provare ad accrescere un medagliere che sin qui recita due medaglie d’oro, sette d’argento e sette di bronzo. Tre le gare che mettono in palio medaglie a cui partecipano atleti italiani, andiamo a vedere che cosa ci aspetta in questo venerdì 18 febbraio. IL MEDAGLIERE AGGIORNATO PECHINO 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO PECHINO 2022: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELl’Italia IN OGNI SPORT I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO DOROTHEA Wierer PER chiudere IN bellezza – Si chiude il programma femminile di biathlon e si chiude con la partenza in linea, anticipata di un giorno per via delle temperature ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 febbraio 2022) Le emozioni a cinque cerchi non sono ancora finite. Nella terzultima giornata delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022avrà ancora la possibilità di andare a caccia di medaglie e provare ad accrescere un medagliere che sin qui recita due medaglie d’oro, sette d’argento e sette di bronzo. Tre le gare che mettono in palio medaglie a cui partecipano atleti italiani, andiamo a vedere che cosa ci aspetta in questo venerdì 18 febbraio. IL MEDAGLIERE AGGIORNATO PECHINO 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO PECHINO 2022: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELIN OGNI SPORT I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO DOROTHEAPERIN– Si chiude il programma femminile di biathlon e si chiude con la partenza in linea, anticipata di un giorno per via delle temperature ...

