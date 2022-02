Gf Vip 6, Alessandro Basciano difende Lulù Selassiè da Sophie Codegoni: scoppia la lite nella coppia (Di giovedì 17 febbraio 2022) nella Casa del Gf vip 6 tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è scoppiata l’ennesima lite. La Codegoni poco prima aveva litigato con Lulù Selassié per un problema legato alla lista della spesa, in particolare sul fatto che alcuni cibi non fossero stati presi e che molti concorrenti avrebbero finito le scorte senza pensare agli altri. La principessa si è difesa dicendo che pensava sarebbero arrivati il giorno successivo ed ha pianto perché lei mangia solo determinate cose, inoltre, durante il litigio tra le due, Lulù ha avuto un principio di attacco di panico. Sophie ha accusato la principessa etiope di strumentalizzare delle tematiche serie ed importanti come i problemi alimentari, ... Leggi su isaechia (Di giovedì 17 febbraio 2022)Casa del Gf vip 6 trata l’ennesima. Lapoco prima aveva litigato conSelassié per un problema legato alla lista della spesa, in particolare sul fatto che alcuni cibi non fossero stati presi e che molti concorrenti avrebbero finito le scorte senza pensare agli altri. La principessa si è difesa dicendo che pensava sarebbero arrivati il giorno successivo ed ha pianto perché lei mangia solo determinate cose, inoltre, durante il litigio tra le due,ha avuto un principio di attacco di panico.ha accusato la principessa etiope di strumentalizzare delle tematiche serie ed importanti come i problemi alimentari, ...

MondoTV241 : GF Vip, 'Non scherzare con me' rissa sfiorata tra Alessandro Basciano ed Alex Belli (VIDEO) #alessandrobasciano… - blogtivvu : Alessandro “minaccia” Alex perché ride con Sophie: “Ti lancio un peso, non farmi perdere il controllo!”, scoppia il… - IsaeChia : #GfVip 6, Alessandro Basciano si avvicina minacciosamente ad Alex Belli: 'Pensi che sono un cogli*ne? Ti lancio un… - MarioBro66 : Rissa violenta in casa #gfvip - Heidy_VIP_ : Ma Alessandro che problemi ha? Non ho capito che è successo? #gfvip -