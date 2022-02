WWE: Cody Rhodes potrebbe apparire a WrestleMania (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Secondo un report firmato da Wade Keller di PWTorchVIP.com, Cody Rhodes arriverà presto in WWE e riceverà un “grosso push”. Keller ha specificato che la WWE tratterà il ritorno di Cody come “una cosa seria” e ha suggerito che il wrestler potrebbe essere coinvolto in un match ad alto profilo nella card di WrestleMania 38, che si svolgerà in due parti fra il 2 e il 3 aprile 2022. Cody e Stone Cold saranno a Mania? Come precedentemente riferito, la WWE avrebbe in programma un match di Stone Cold Steve Austin per la prossima edizione di WrestleMania, e starebbe cercando di programmare un altro match con uno o più ospiti della stessa levatura di Austin. Cody è assente dalla compagnia da ben sei anni e le parti non si sono lasciate in buoni ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Secondo un report firmato da Wade Keller di PWTorchVIP.com,arriverà presto in WWE e riceverà un “grosso push”. Keller ha specificato che la WWE tratterà il ritorno dicome “una cosa seria” e ha suggerito che il wrestleressere coinvolto in un match ad alto profilo nella card di38, che si svolgerà in due parti fra il 2 e il 3 aprile 2022.e Stone Cold saranno a Mania? Come precedentemente riferito, la WWE avrebbe in programma un match di Stone Cold Steve Austin per la prossima edizione di, e starebbe cercando di programmare un altro match con uno o più ospiti della stessa levatura di Austin.è assente dalla compagnia da ben sei anni e le parti non si sono lasciate in buoni ...

Advertising

mkp17 : CODY RHODES, STEVE AUSTIN, NIKKI BELLA, JOHN CENA - WWE rassegna stampa ... - TSOWrestling : Piani per Cody Rhodes in vista di #WrestleMania? #TSOW // #TSOS // #WWE - Zona_Wrestling : #WWE AEW: Conferme su dei precedenti attriti? Ecco come gli Young Bucks hanno reagito all'addio di Cody - - TSOWrestling : Ritorno in #WWE e grande push in zona main event: sarà questo il futuro di Cody Rhodes? #TSOW // #TSOS // #AEW - SpazioWrestling : WWE/AEW: La gestione del caso Cody Rhodes potrebbe rivoluzionare l’intero business #AEW #CodyRhodes #WWE -