I 5 referendum sulla giustizia ammessi dalla Corte costituzionale | su che cosa e quando si andrà a votare

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Giornata di decisioni per la: i quesiti deiapprovati dall’organo presieduto dal neoeletto Giuliano Amato sono in tutto cinque e nella prossima primavera chiameranno i cittadini italiani al voto. La materia è quella unica della. Dall’elezione del Csm alla divisione delle carriere ecco le cinque domande su cui gli italiani saranno chiamati a esprimere la propria opinione. February 16, 2022 Legge Severino Il quesitoLegge Severino rientra nei 5Consulta in materia di. Interrogherà gli italiani su uno dei decreti attuativi delle legge anti corruzione approvata nel 2012. La richiesta avanzata da Lega e Radicali, e accolta ...

... ma perch sono quesiti costruiti male, che interverrebbero malamente sulle leggi evita di persone e comunità . La Corte è chiamata a vigilare perch non accada e perch non si ingeneri un ...... ha detto Giuliano Amato, presidente della Corte costituzionale, replicandoo a una domanda in conferenza stampasua spiegazione a proposito della inammissibilità delcannabis. ...“Dolore e dispiacere per la decisione della Consulta sul referendum per l’Eutanasia? Usciamo dalle condizioni psicologiche dell’accaduto. Abbiamo fatto tutto il possibile con 1 milione e 240 mila ...In particolare, nella nota diffusa dall'organo di Stato «La Corte costituzionale - si legge in una nota - si è riunita oggi in Camera di consiglio per discutere sull'ammissibilità del referendum ...