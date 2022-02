Olimpiadi Pechino 2022 | short track | Fontana | “Non potevano squalificarci un’altra volta”

Leggi su sportface

(Di domenica 13 febbraio 2022) “Tra tutte ci siamo dette che, se ci avessero squalificato, avremmo scatenato una ri. Nel momento clou con la statunitense, io stavo già frenando quando ho visto lei che chiudeva. Più di cosi non potevo fare e, se ci avessero dato una squalifica, davvero non ci stava e non ci voleva. Per fortuna, oggi la ragione è andata a noi e abbiamo vinto la nostra finale B“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Arianna, reduce dalla finale B della staffetta azzurra di, in riferimento alledi. La straordinaria atleta azzurra ha polemizzato, non troppo velatamente, dopo il quinto posto conquistato al fianco delle compagne italiane: proteste sulla recente squalifica e menzione a una ...