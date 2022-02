Harry e Meghan | la fine di una favola | ai ferri corti

(Di domenica 13 febbraio 2022) Ci avevano scommesso in tanti i duchi di Sussex sarebbero ad un passo dal divorzio milionario.si starebbero lasciando, la notizia bomba è stata sganciata qualche giorno fa. Cosa ne penseranno dalla Royal Family di questa ultima notizia che riguarda, i duchi di Sussex? La coppia sembrerebbe ai. Nonna Elisabetta II e il principe William avevano ragione!MarkleEra il 19 maggio 2018 quando il principeportava all’altare, all’Abbazia di Westminster, una ragazza americana, attrice di media fama, attivista femminista e con un divorzio alle spalle. Molto è cambiato, da allora. La coppia dopo il royal wedding ha avuto due figli e si è allontanata dalla famiglia reale trasferendosi in ...

Secondo il fratello della duchessa di Sussex c'è un segnale inequivocabile sulla fine del matrimonio reale : "divorzieranno presto. Da quandosi è trasferito in America non ...Camilla piace sempre di più ai britannici, anche se Kate resta la preferita, mentre precipita la popolarità di. E' quanto emerge dal sondaggio a pochi giorni dal discorso della regina Elisabetta, che nell'anniversario della sua incoronazione, ha espresso alla nazione 'il sincero desiderio', che ...Ci avevano scommesso in tanti i duchi di Sussex sarebbero ad un passo dal divorzio milionario. Harry e Meghan si starebbero lasciando, la notizia bomba è stata sganciata qualche giorno fa. Cosa ne ...“Meghan e Harry divorzieranno presto”. La profezia clamorosa arriva da Thomas jr Markle, fratellastro di Meghan, che durante la sua partecipazione al Grande fratello vip australiano, ha decretato che ...