Alex, Dario, Sissi e Michele: ecco i primi allievi del serale di Amici 21 (Di domenica 13 febbraio 2022) Siamo arrivati al “giro di boa” del talent show di Canale 5. Tempo di serale per gli allievi della scuola di Amici 21. Oggi durante la puntata sono stati scelti i primi 4 allievi che volano direttamente alla seconda fase del programma di Maria De Filippi. Chi sono i primi 4 allievi del serale di Amici 21 I primi 4 allievi a volare direttamente al serale di Amici 21 sono Alex, Dario, Sissi e Michele. Due cantanti e due ballerini. Grande stupore ha destato l’accesso di Michele al serale. Infatti l’allievo è arrivato recentemente nella scuola di Maria De Filippi e in ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 13 febbraio 2022) Siamo arrivati al “giro di boa” del talent show di Canale 5. Tempo diper glidella scuola di21. Oggi durante la puntata sono stati scelti iche volano direttamente alla seconda fase del programma di Maria De Filippi. Chi sono ideldi21 Ia volare direttamente aldi21 sono. Due cantanti e due ballerini. Grande stupore ha destato l’accesso dial. Infatti l’allievo è arrivato recentemente nella scuola di Maria De Filippi e in ...

Advertising

WittyTV : Un grandissimo in bocca al lupo ad Alex, Dario, Michele e Sissi che sono i primi quattro allievi ad andare direttam… - Luigi733690531 : RT @WittyTV: Un grandissimo in bocca al lupo ad Alex, Dario, Michele e Sissi che sono i primi quattro allievi ad andare direttamente al Ser… - alessan11985577 : RT @WittyTV: Un grandissimo in bocca al lupo ad Alex, Dario, Michele e Sissi che sono i primi quattro allievi ad andare direttamente al Ser… - Giattino97 : RT @amicii_news: I primi QUATTRO allievi che vanno al SERALE: Alex, Dario, Sissi e Michele ?? #Amici21 - Sanremo__2022 : RT @WittyTV: Un grandissimo in bocca al lupo ad Alex, Dario, Michele e Sissi che sono i primi quattro allievi ad andare direttamente al Ser… -