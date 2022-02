MotoGP | Luca Marini | “Un bellissimo step in avanti | voglio arrivare pronto in Qatar”

(Di sabato 12 febbraio 2022)ha fatto vedere chiari segnali di vitalità quest’oggi nel secondo giorno di test pre-season del Mondiale 2022 di. In sella alla Ducati del Mooney VR46 Racing Team, il fratellino di Valentino Rossi ha messo in mostra un grande feeling con la GP22, valorizzando le sue qualità velocistiche nella simulazione del time-attack che ha portato a compimento nelle ultime fasi delle prove. “Davvero una bella giornata oggi, uninrispetto alla stagione 2021. Ho avuto un buon feeling dall’inizio e ogni giro è andata sempre meglio. Siamo sulla giusta strada, devo ancora capire bene il reale potenziale della Ducati GP22, ma può davvero essere una moto velocissima. Possiamo crescere ancora ed essere realmente competitivi. È stato un gran giro, ma dobbiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Luca

Marini (Mooney VR46 Racing Team) si prende la scena nel secondo giorno di Test Ufficiale a Mandalika, in Indonesia, stabilendo un tempo da 1:31.289