Calciomercato Juve, due obiettivi dal Milan per l'estate (Di venerdì 11 febbraio 2022) Calciomercato Juve: due possibili obiettivi a parametro zero in Serie A. Rinnovi in bilico per i Milanisti e Cherubini ci pensa La Juventus è sempre attenta anche alle possibili occasioni a parametro zero. In vista dell'estate ce ne sono ancora diverse anche in Serie A, in casa Milan. Il capitano Romagnoli e soprattutto Kessié, infatti, non hanno ancora rinnovato con il club rossonero. I due giocatori sono nella lista di Cherubini che è pronto all'assalto in caso di fumata nera col Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24.

