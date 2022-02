Bufera Pattinaggio artistico: Valieva positiva al doping (Di venerdì 11 febbraio 2022) il Comitato Olimpico Russo pare essere al centro della scena. Dopo aver conquistato l’oro nel “team event” del Pattinaggio di figura, la premiazione è stata rinviata a causa di una presunta investigazione. Secondo numerose fonti, il motivo è un test positivo alla trimetazidina fatto registrare dalla 15enne Kamila Valieva. Sospesa anche dalla gara individuale, il 15 febbraio attesa la decisione sull’Oro olimpico Il CIO ha sospeso l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre. Se viene confermata la decisione di squalifica l’oro va di riflesso alle atlete USA e il Giappone come terzo guadagna l’argento. Le atlete canadesi di sorpresa salirebbero sul podio. Lo short program è previsto è previsto per martedì 15 febbraio e per ora si parla di escusione per Kamila Valieva.La delegazione Russa ha già annunciato ricorso al Tas. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 11 febbraio 2022) il Comitato Olimpico Russo pare essere al centro della scena. Dopo aver conquistato l’oro nel “team event” deldi figura, la premiazione è stata rinviata a causa di una presunta investigazione. Secondo numerose fonti, il motivo è un test positivo alla trimetazidina fatto registrare dalla 15enne Kamila. Sospesa anche dalla gara individuale, il 15 febbraio attesa la decisione sull’Oro olimpico Il CIO ha sospeso l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre. Se viene confermata la decisione di squalifica l’oro va di riflesso alle atlete USA e il Giappone come terzo guadagna l’argento. Le atlete canadesi di sorpresa salirebbero sul podio. Lo short program è previsto è previsto per martedì 15 febbraio e per ora si parla di escusione per Kamila.La delegazione Russa ha già annunciato ricorso al Tas. ...

