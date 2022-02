Pechino 2022, Cremlino difende Valieva: “Gente ulula senza informazione” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Anche il Cremlino dice la sua sul presunto scandalo doping legato alla giovanissima pattinatrice russa Kamila Valieva, vincitrice della gara individuale di pattinaggio artistico ma sul cui successo sono state gettate delle ombre. “La Gente ulula senza avere informazioni – ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass – Nessuno di quelli che parlano è a conoscenza della situazione e non vogliamo unirci a questa schiera di ululanti, il Cio ha detto tutto quello che era necessario dire. Seguiamo le loro indicazioni e auguriamo ai nostri atleti nient’altro che medaglie d’oro.” SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022) Anche ildice la sua sul presunto scandalo doping legato alla giovanissima pattinatrice russa Kamila, vincitrice della gara individuale di pattinaggio artistico ma sul cui successo sono state gettate delle ombre. “Laavere informazioni – ha affermato il portavoce del, Dmitry Peskov, citato dalla Tass – Nessuno di quelli che parlano è a conoscenza della situazione e non vogliamo unirci a questa schiera dinti, il Cio ha detto tutto quello che era necessario dire. Seguiamo le loro indicazioni e auguriamo ai nostri atleti nient’altro che medaglie d’oro.” SportFace.

