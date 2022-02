Turchia, oltre 23mila migranti soccorsi nell'Egeo nel 2021 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ne 2021 la Turchia ha soccorso 23.676 migranti nelle acque del mar Egeo e di questi 15.794 sarebbero stati respinti dalla Grecia. Lo afferma un rapporto della guardia costiera di Ankara che, secondo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nelaha soccorso 23.676e acque del mare di questi 15.794 sarebbero stati respinti dalla Grecia. Lo afferma un rapporto della guardia costiera di Ankara che, secondo ...

Ultime Notizie dalla rete : Turchia oltre Turchia, oltre 23mila migranti soccorsi nell'Egeo nel 2021 Con almeno 3 milioni e 700mila siriani e 300mila afgani, la Turchia è il Paese che ospita più rifugiati al mondo. In base all'accordo con Bruxelles del 2016, Ankara riceve fondi con la promessa di ...

Falso made in Italy: Guardia di Finanza sequestra articoli anche in Puglia In totale oltre 6 milioni di articoli per la casa etichettati “made in Italy” ma interamente prodotti e successivamente importati dalla Cina, dal Pakistan e dalla Turchia. Una volta immessi in ...

