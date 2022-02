Strappate le mascherine | addio obbligo | ecco la data E sul green pass cosa può cambiare a marzo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Dall'11 febbraio via leall'aperto in tutta Italia. “Questo è un segno di speranza per tutti gli italiani”, ha dichiarato il sottosegretario Andrea Costa, che ha preannunciato l'arrivo di un provvedimento del ministero della Salute per togliere leall'aperto su tutto il territorio nazionale, senza distinzione di colore per le regioni. Scade infatti il 10 febbraio l'ordinanza firmata dal ministro Roberto Speranza che prevede l'di usare la mascherina in tutti i luoghi all'aperto, anche in zona bianca: restrizione che non verrà più rinnovata, proprio per dare un segnale mentre la situazione epidemiologica del Paese ha iniziato la fase discendente. Intervenuto a Tagadà su La7, il sottosegretario Costa ha parlato anche del, ribadendo che “è stato molto utile come ...