Pechino 2022 | argento ' pazzesco' di Federica Brignone nello slalom gigante

Agenzia_Ansa : FLASH | A Pechino 2022, nello slittino, bronzo per azzurro Fischnaller. È la terza medaglia per l'Italia #ANSA - Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Federica Brignone ha vinto la medaglia d'argento nello slalom gigante. E' la quarta medaglia italia… - Sole24OreSport : Pechino 2022, Brignone è argento. Riappare la tennista cinese scomparsa - repubblica : Olimpiadi, le medaglie dell'Italia vinte a Pechino 2022 -

A guardare il bicchiere mezzo pieno, la fortuna è che il caso sia sorto solamente oggi, a gara già conclusa, nonostante i contatti precedenti con il cugino Kevin Fischnaller (privato della ...Federica Brignone 9: quattro anni dopo è ancora sul podio in gigante e si migliora di una posizione rispetto a quanto fatto in Corea. Un secondo posto fenomenale, il miglior modo per approcciare al ...Quarta medaglia per l’Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino, la prima nello sci alpino: Federica Brignone conquista l’argento nello slalom gigante ...Parte alle 14.45 ora locale, le 7.45 in Italia la seconda manche del gigante femminile, dove l'italiana Federica Brignone è attualmente al terzo posto; a 0,42 secondi dalla… Leggi ...