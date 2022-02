Gosens: «Inter, sarò all’altezza. Dopo voglio giocare lì» (Di lunedì 7 febbraio 2022) . Le parole dell’esterno tedesco dei nerazzurri Robin Gosens, esterno tedesco arrivato a gennaio all’Inter, ha parlato dell’arrivo in nerazzurro e delle sue ambizioni future. Le sue parole a Kicker: Inter – «Hakimi e Lukaku sono stati due dei migliori giocatori della scorsa stagione. Però il club rimane ancora al top. L’Inter gioca, e non sono l’unico a pensarla così, il calcio più bello della Serie A. Tralasciando il fatto che trovo assurdo che una persona debba valere più di un’altra, credo di essere degno di questa cifra nel mondo del calcio di oggi. E farò di tutto per essere all’altezza di questa somma». LIVERPOOL – «Per l’andata forse non sarò ancora a posto. In generale, il Liveroool è uno dei sorteggi più difficili che potessimo ottenere. Dopo il derby ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) . Le parole dell’esterno tedesco dei nerazzurri Robin, esterno tedesco arrivato a gennaio all’, ha parlato dell’arrivo in nerazzurro e delle sue ambizioni future. Le sue parole a Kicker:– «Hakimi e Lukaku sono stati due dei migliori giocatori della scorsa stagione. Però il club rimane ancora al top. L’gioca, e non sono l’unico a pensarla così, il calcio più bello della Serie A. Tralasciando il fatto che trovo assurdo che una persona debba valere più di un’altra, credo di essere degno di questa cifra nel mondo del calcio di oggi. E farò di tutto per esseredi questa somma». LIVERPOOL – «Per l’andata forse nonancora a posto. In generale, il Liveroool è uno dei sorteggi più difficili che potessimo ottenere.il derby ...

