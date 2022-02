Romina torna a parlare di Al Bano: dichiarazione incredibile, nessuno se lo aspettava (Di domenica 6 febbraio 2022) L’artista Romina Power è stata ospite del salotto di Verissimo di Silvia Toffanin: ecco le sue inaspettate dichiarazioni riguardo il suo rapporto con Al Bano e cosa la terrà impegnata nelle prossime settimane. Romina Power è stata uno degli ospiti della puntata di Verissimo andata in onda domenica 6 febbraio. La cantante italo-americana ha ripercorso L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 6 febbraio 2022) L’artistaPower è stata ospite del salotto di Verissimo di Silvia Toffanin: ecco le sue inaspettate dichiarazioni riguardo il suo rapporto con Ale cosa la terrà impegnata nelle prossime settimane.Power è stata uno degli ospiti della puntata di Verissimo andata in onda domenica 6 febbraio. La cantante italo-americana ha ripercorso L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Max25827090075 : RT @CentoxCentoProd: Le 3 milf nel privè, puoi scoparle pure te Torna a trovarci la porchissima Floriana! L'abbiamo portata in un famoso c… - sshewillbeloved : comunque pensavo che non ho mai twittato così tanto come in questa settimana … romina torna nell’oblio amici buonan… - piana_romina : #fabiofazio VERGOGNATI, ricordati che nella vita tutto torna.... - ineeducameron : quest’anno guardando sanremo mi è venuto in mente il film di checco zalone che vive in norvegia e appena vede alban… -