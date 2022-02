Muore a 92 anni Lata Mangeshkar, icona di Bollywood: ecco chi è stata (Di domenica 6 febbraio 2022) È venuta a mancare una grande icona di Bollywood, Lata Mangeshkar, morta oggi all’età di 92 anni. Lata era un pilastro della musica indiana, la sua voce ha fatto da colonna sonora per migliaia di film. Purtroppo la cantante era stata ricoverata a Gennaio, dopo essere risultata positiva al covid, in un ospedale di Mumbai. Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, le fonti locali hanno confermato che Lata è stata ricoverata, con esattezza, l’8 Gennaio al Breach Candy Hospital di Mumbai; dopo la diagnosi di polmonite le sue condizioni di salute sono precipitate velocemente. Purtroppo Lata non è riuscita a combattere la malattia e il medico che in questo mese l’ha curata in ospedale ha dichiarato che la ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 6 febbraio 2022) È venuta a mancare una grandedi, morta oggi all’età di 92era un pilastro della musica indiana, la sua voce ha fatto da colonna sonora per migliaia di film. Purtroppo la cantante eraricoverata a Gennaio, dopo essere risultata positiva al covid, in un ospedale di Mumbai. Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, le fonti locali hanno confermato chericoverata, con esattezza, l’8 Gennaio al Breach Candy Hospital di Mumbai; dopo la diagnosi di polmonite le sue condizioni di salute sono precipitate velocemente. Purtropponon è riuscita a combattere la malattia e il medico che in questo mese l’ha curata in ospedale ha dichiarato che la ...

