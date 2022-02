L’Eredità 6 febbraio 2022 | Benedetta oggi alla ghigliottina non ce l’ha fatta

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 6 febbraio 2022) Nella puntata di, domenica 6, a ripresentarsi al gioco finale del quiz condotto da Flavio Insinna è stata la già più volte campionessa, si è trovata quest’a concorrere per 15.625 euro, con le seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di: Tutto Conservare Personale Minimo Esterno. E così– non troppo convinta – ha scritto la sua parola: Salario. Sicuramente collegabile a Minimo, ma difficilmente collegabile alle altre parole. E non è infatti Salario la parola scelta dagli autori quest’, ma Vantaggio. Queste le spiegazioni di quest’date dal padrone di casa Flavio Insinna (con ...