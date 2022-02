Spalletti: «Non vedevo l’ora finisse il mercato, temevo di non ritrovarli tutti» (Di sabato 5 febbraio 2022) Nella conferenza stampa alla vigilia di Venezia-Napoli, in programma domani alle 15, Luciano Spalletti ha toccato anche l’argomento mercato. Ha rivelato di essersi sentito sollevato nel ritrovare tutta la squadra in azzurro al termine della sessione di gennaio. «Non vedevo l’ora finisse il mercato, temevo di non ritrovarli tutti». Poi ha chiarito meglio cosa intendesse. Il timore non era rispetto alle strategie del club, su cui si era già accordato il tecnico con la dirigenza, ma le tentazioni provenienti dalle altre società. «Non mi aspettavo niente. Con la società avevamo fatto un piano, che era quello di rimanere come eravamo partiti, siamo rimasti coerenti col pensiero sulla squadra, pensavamo fosse forte all’inizio, lo pensiamo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 5 febbraio 2022) Nella conferenza stampa alla vigilia di Venezia-Napoli, in programma domani alle 15, Lucianoha toccato anche l’argomento. Ha rivelato di essersi sentito sollevato nel ritrovare tutta la squadra in azzurro al termine della sessione di gennaio. «Nonildi non». Poi ha chiarito meglio cosa intendesse. Il timore non era rispetto alle strategie del club, su cui si era già accordato il tecnico con la dirigenza, ma le tentazioni provenienti dalle altre società. «Non mi aspettavo niente. Con la società avevamo fatto un piano, che era quello di rimanere come eravamo partiti, siamo rimasti coerenti col pensiero sulla squadra, pensavamo fosse forte all’inizio, lo pensiamo ...

