Corno alle Scale | morta escursionista fiorentina 45enne scivolata su un sentiero

Advertising

corrierebologna : Corno alle Scale, muore un’escursionista - 24emilia : Escursionista di 45 anni precipita dal Corno alle Scale e muore | 24Emilia - news_bologna : Corno alle Scale, escursionista cade in una scarpata e muore - Carlino_Bologna : Corno alle Scale, escursionista cade in una scarpata e muore - ReggioPress : Corno alle Scale, escursionista cade in una scarpata e muore -

Ultime Notizie dalla rete : Corno alle

E' preciptata nel vuoto. E non ha avuto scampo. E' morta così, in seguito ad un incidente in montagna, Chiara Limina, 45 anni, fiorentina. La donna era in escursione alScale. E' scivolata, precipitata per diversi metri nella valle ed è morta. L'incidente ai Balzi dell'Ora (Lizzano in Belvedere, Bologna). Chiara era insieme ad amici. Partiti dal rifugio ...Una donna di 45 residente a Firenze nella giornata di oggi è andata a fare un'escursione ai Balzi dell'Ora sulScale con una compagnia di amici. Partiti dal rifugio Cavone la compagnia ha iniziato salire verso monte passando dalla Valle del Silenzio. Sono circa le 12.00 quando il gruppo, pare ...CORNO ALLE SCALE (BOLOGNA) – Aveva 45 anni, si chiamava Chiara Limina e risiedeva a Firenze: è morta oggi, 5 febbraio 2022, precipitando per diversi metri durante un’escursione al Cornoalle Scale, ...In base a una prima ricostruzione, l'escursionista, Chiara Limina, residente in provincia di Firenze, era insieme ad alcuni amici per una camminata ai Balzi dell'Ora, al Corno alle Scale. Il gruppo, ...