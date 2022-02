Camminare nella città dei morti che non è mai stata così viva (Di sabato 5 febbraio 2022) La città dei morti non è mai stata così viva. Cerveteri, la necropoli della Banditaccia, la via degli Inferi, a dispetto del nome uno dei luoghi più affascinanti, commoventi, stordenti, umani, veri, così veri da sembrare cinematografici, etruschi, e se non proprio allegri, certamente sempre sorprendenti e liberi (anche nel senso che non si paga un euro per percorrerlo avanti e indietro), e se non proprio paradisiaco, certamente tra i meno diabolici che si possano visitare. Le tombe del ceto medio e basso, dei bravi uomini e dei poveri cristi, del popolo e delle famiglie, di quella città – Caere – che ai tempi d’oro contava venticinquemila abitanti (contro i quarantamila di Atene). Insomma, una metropoli. Il Cammino dei vulcani si conclude qui, nella ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 5 febbraio 2022) Ladeinon è mai. Cerveteri, la necropoli della Banditaccia, la via degli Inferi, a dispetto del nome uno dei luoghi più affascinanti, commoventi, stordenti, umani, veri,veri da sembrare cinematografici, etruschi, e se non proprio allegri, certamente sempre sorprendenti e liberi (anche nel senso che non si paga un euro per percorrerlo avanti e indietro), e se non proprio paradisiaco, certamente tra i meno diabolici che si possano visitare. Le tombe del ceto medio e basso, dei bravi uomini e dei poveri cristi, del popolo e delle famiglie, di quella– Caere – che ai tempi d’oro contava venticinquemila abitanti (contro i quarantamila di Atene). Insomma, una metropoli. Il Cammino dei vulcani si conclude qui,...

