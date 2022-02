Milan, pericolo dall’Inghilterra: anche il Tottenham sul difensore! (Di venerdì 4 febbraio 2022) Come riferito dal Telegraph, anche il Tottenham di Antonio Conte sarebbe piombato sull’obiettivo del Milan Sven Botman, difensore classe 2000 di proprietà del Lille. Più passano i giorni e più aumenta la concorrenza, ma i rossoneri non hanno intenzione di mollare la presa. Lille Botman TottenhamL’obiettivo della dirigenza sarebbe quello di rinforzare il proprio pacchetto difensivo assicurandosi le prestazioni di uno dei difensori più promettenti dell’intero panorama calcistico europeo. Il Milan aveva provato ad acquistarlo già nel mercato di gennaio, ma i francesi hanno posto resistenza con successo. Occhio a possibili aste a partire da giugno. Leggi su rompipallone (Di venerdì 4 febbraio 2022) Come riferito dal Telegraph,ildi Antonio Conte sarebbe piombato sull’obiettivo delSven Botman, difensore classe 2000 di proprietà del Lille. Più passano i giorni e più aumenta la concorrenza, ma i rossoneri non hanno intenzione di mollare la presa. Lille BotmanL’obiettivo della dirigenza sarebbe quello di rinforzare il proprio pacchetto difensivo assicurandosi le prestazioni di uno dei difensori più promettenti dell’intero panorama calcistico europeo. Ilaveva provato ad acquistarlo già nel mercato di gennaio, ma i francesi hanno posto resistenza con successo. Occhio a possibili aste a partire da giugno.

Advertising

MilanUntoldStor : Più vicino all’inferno in terra. All’Inter serve un’altra rete per qualificarsi e si riversa nella nostra metà camp… - General_Bixione : @milan_risorto Mentalità da perdenti, reazionaria. Devono dimostrare di non essere morti quindi giocano bene, e poi… - Milannews24_com : Orlando: «Leao il pericolo numero uno per l’Inter» - Lodamarco1 : RT @calciomercatoit: ??Nuovo pericolo per il #Milan: c’è anche il #Tottenham di #Conte su #Botman ?? - calciomercatoit : ??Nuovo pericolo per il #Milan: c’è anche il #Tottenham di #Conte su #Botman ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan pericolo Inter - Milan, Bergomi: 'Campionato ancora lungo, il derby non sarà decisivo' Del Milan chi temo? Penso che in questo momento Rafael Leao sia il pericolo principale, poi fare attenzione anche a Kessie , da trequartista ad Empoli ha fatto benissimo '.

Derby Inter - Milan, Pioli: 'Peserà tanto'. Poi annuncia due assenze pesanti ...(screenshot)A presentare la partita ci ha pensato in conferenza stampa l'allenatore del Milan, ... PERICOLO JUVE - 'Ha preso Vlahovic che è un centravanti molto forte, ma sarà il campo a dire cosa ...

Nuovo pericolo per il Milan, s’inserisce Conte: Maldini trema CalcioMercato.it Milan, si complica l’affare estivo: “Ha altro nella testa” nel senso che vorrebbe andare al Milan ma ha altre offerte altrettanto importanti. C’è una pausa di riflessione al momento, vedremo se è uno stop pericoloso o solo un momento di rinvio ...

Bergomi: “Occhio al Napoli per la lotta scudetto, potrebbe vincere” Chi temo del Milan? Senza dubbio in un momento come questo il pericolo principale è Rafael Leao, poi bisogna vedere dove giocherà Kessie, da trequartista ad Empoli ha fatto benissimo”.

Delchi temo? Penso che in questo momento Rafael Leao sia ilprincipale, poi fare attenzione anche a Kessie , da trequartista ad Empoli ha fatto benissimo '....(screenshot)A presentare la partita ci ha pensato in conferenza stampa l'allenatore del, ...JUVE - 'Ha preso Vlahovic che è un centravanti molto forte, ma sarà il campo a dire cosa ...nel senso che vorrebbe andare al Milan ma ha altre offerte altrettanto importanti. C’è una pausa di riflessione al momento, vedremo se è uno stop pericoloso o solo un momento di rinvio ...Chi temo del Milan? Senza dubbio in un momento come questo il pericolo principale è Rafael Leao, poi bisogna vedere dove giocherà Kessie, da trequartista ad Empoli ha fatto benissimo”.