Volley, Superlega 2021/2022: Taranto ci prova ma Perugia vince 3-0 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Sir Safety Conad Perugia batte 3-0 (25-17, 25-23, 25-23) la Gioiella Prisma Taranto nel recupero della quarta giornata del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile. Avvio deciso dei Block Devils, poi la formazione di Di Pinto libera il braccio e lotta punto a punto, trascinata da un super Sabbi. Nei momenti decisivi però la maggiore esperienza degli uomini di Grbic si fa sentire e Perugia conquista i tre punti, consolidando il primo posto in classifica. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA IL REGOLAMENTO DELLA Superlega 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA LA PARTITA – Perugia inizia alla grande (6-2) e scappa subito via (9-4). Tanta confusione nella ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Sir Safety Conadbatte 3-0 (25-17, 25-23, 25-23) la Gioiella Prismanel recupero della quarta giornata del campionato didimaschile. Avvio deciso dei Block Devils, poi la formazione di Di Pinto libera il braccio e lotta punto a punto, trascinata da un super Sabbi. Nei momenti decisivi però la maggiore esperienza degli uomini di Grbic si fa sentire econquista i tre punti, consolidando il primo posto in classifica. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA IL REGOLAMENTO DELLATUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA LA PARTITA –inizia alla grande (6-2) e scappa subito via (9-4). Tanta confusione nella ...

