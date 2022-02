(Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Mentre sono entrate in vigore lesule il tasso di positività scende, dal Cdm dipotrebbe uscire un decreto conmisure anti-covid. Sul tavolo del governo scuola, certificato verde e colori delle Regioni. Prima il parere del Cts, e a seguire il Consiglio dei ministri: da giorni si parla di durata illimitata per chi ha la terza dose e Dad solo per i vaccinati. Covid Italia, ultimo bollettino Sono stati 133.142 i nuovi contagi da Coronavirus registrati il primo febbraio in Italia, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 427 morti. In 24 ore sono stati processati 1.246.987 tamponi con un tasso di positività al 10,6%. Calano ...

Advertising

Agenzia_Italia : Per il Ministero dello Sviluppo economico la crisi della Bosch è conseguenza della transizione verso il Green. Sugl… - infoitinterno : 'Niente dad ai vaccinati': è polemica. Verso la durata illimitata del green pass con il boos - LuigiF97101292 : RT @italiaserait: Verso Green pass illimitato con booster e nuove regole per Dad, oggi Cdm - TommyBrain : AntiDiplomatico:Massimo Mazzucco - Verso il Green Pass permanente - IacobellisT : AntiDiplomatico:Massimo Mazzucco - Verso il Green Pass permanente -

Ultime Notizie dalla rete : Verso Green

pass in negozi, in banca e dal tabaccaio: cosa è cambiatopass obbligatorio da ieri 1 febbraio nei negozi. Il certificato verde, la cui durata è stata ridotta da 9 a 6 mesi, serve ora per ...Ma c'è una minoranza che non vuole sapere di mostrare il certificato e che nel primo giorno di estensione dell'obbligo dipass ha dato dimostrazione della propria insofferenzauna misura ...Governo, nuovo Cdm per decidere la durata illimitata del Green Pass, ma sul tavolo anche i colori delle Regioni e il nodo scuola ...dove l’autista ci dice che mostrare il Green pass non serve, perché noi abbiamo chiesto di mostrarlo; stessa cosa capita sul treno verso Elmas e all’aeroporto stesso, in cui la certificazione verde ci ...