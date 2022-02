Tracollo Saipem E’ la prima vittima della svolta “green”?

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb – Meno 30% lunedì. Meno 11% ieri all’avvio delle contrattazioni, salvo poi “recuperare” a -1,6% in chiusura.è finita sull’ottovolante di Borsa dopo l’allerta lanciata sulla profonda revisione delle stime di bilancio per il 2021. I dodici mesi appena conclusi si chiuderanno, nella migliore delle ipotesi, con una perdita mostruosa: si parla di un rosso superiore ad un terzo del capitale sociale, sufficienti per ricadere – a comunicarlo è la stessa società – nel dispositivo dell’articolo 2446 del Codice civile. L’ipotesi, insomma, è che si debbao dopo addivenire ad un’immissione di liquidità da almeno 1-1,5 miliardi da parte dei soci. Eni e Cdp – insieme controllano il 43% di– in primis.eccellente...

