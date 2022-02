Realme inventa lo smartphone camalente | cambia colore in 5 secondi in base all’esposizione alla luce

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un cellulare in grado direcontinuamente e che, da quel che dicono, pare che sia una sorta di camaleonte elettronico? Vediamo se sia vero o meno. Questopuòreinal tipo diche lo colpisce, il che lo rende un dispositivo molto diverso dagli altri – Computermagazine.itEbbene, ci troviamo davanti ad un telefono che non abbiamo mai visto prima. Non si parla delle specifiche tecniche o di altre caratteristiche inerentiparte hardware, quanto più ad una funzionalità unica nel suo genere e che non si vede spesso. Infatti, i prodotti della serie 9 Pro con cover posteriore passeranno dal blu al rosso in cinquesotto ladel sole o in presenza ...